مديرية أمن القاهرة والحماية المدنية تستقبلان شباب المدارس والجامعات.. شاهد

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من شباب المدارس والجامعات لمديرية أمن القاهرة والادارة العامة للحماية المدنية .

وقامت ضباط من الإدارة العامة للمرور بزيارة مستشفي الناس وتهدف الزيارات إلى تعميق روح الولاء والإنتماء لدي هؤلاء الشباب والنشء فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن وإنطلاقاً من الدور الإجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع فئات المجتمع.



استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من طلبة إحدى الجامعات، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.