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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني: من حق الشعب إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية ، اليوم الجمعة، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى انه يجب وضع جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية.

وقال أشتية نحن بحاجة إلى عودة المستشفيات للعمل وإسرائيل تمنع دخول الوقود.

وطالب أشتية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات.

وأوضح رئيس وزراء فلسطين أن القتل الذي يجري في غزة هو بدافع الانتقام ويجب وقفه فورا.
 

ومن جانبه قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه يجب أن يعمل جميع الأطراف الدولية بخطوات جادة على حل الدولتين.

وتابع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى قطاع غزة".

ورفض بوريل التهجير القسري للفلسطينيين وأكد رفضه إعادة احتلال القطاع، مضيفاً أن الحل السياسي هو الكفيل بوقف دائرة العنف في قطاع غزة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الحرب في غزة نتيجة لإخفاق سياسي ودبلوماسي من المجتمع الدولي.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنه  لا يمكن تبرير الهجمات "الوحشية" الإسرائيلية في قطاع غزة.

ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المقاومة حماس لإطلاق سراح المحتجزين.

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