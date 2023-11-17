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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل تخرج دفعة مشروع ابدأ حلمك بالوادي الجديد الإثنين المقبل

ابدأ حلمك
ابدأ حلمك

يشهد مسرح سينما هيبس، مساء الإثنين المقبل، حفل تخرج دفعة مشروع "ابدأ حلمك"، لتدريب شباب مدينة الخارجة على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

كما يقام حفل تخرج دفعة "ابدأ حلمك" لشباب مدينة الداخلة، مساء اليوم التالي، الثلاثاء 21 نوفمبر، بمسرح قصر ثقافة موط، وذلك ضمن فعاليات احتفاء وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وفي سياق برامج العدالة الثقافية لأبناء المحافظات الحدودية.

وتقام حاليا التدريبات الختامية استعدادا لتقديم مشاريع تخرج دفعتي شباب المسرحيين بالوادي الجديد، حيث تقدم دفعة الخارجة عرض "صورة"، وتقدم دفعة الداخلة عرض "حياة"، وهي مشاريع فنية الغرض منها إظهار مهارات المتدربين وما وصلوا اليه من مستوى في ضوء البرنامج التدريبي المقرر.

وبدأ العمل في المشروع شهر مارس الماضي حيث تقدم للاختبار في الداخلة والخارجة أكثر من 500 شاب وفتاة، وتم اختيار عدد 40 متدربا لكل موقع، وقام بالتدريب على التمثيل المخرج أحمد السيد، والتدريب علي الاستعراضات والأداء الحركي الفنان مناضل عنتر، والتدريب على الموسيقى والغناء المايسترو حسام حسني، والسينوغرافيا والديكور والأزياء والإضاءة الدكتور عمرو الأشرف، والتدريب على الحكي والارتجال المخرج ماهر الحجار، وبإشراف المخرج خالد أبو ضيف المدير الإقليمي للمشروع بوسط الصعيد، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد، والمخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي بالداخلة، والمخرج محمد سعد بالخارجة.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال هيئة قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة التنفيذية للمشروع الفنان د. هاني كمال، والمدير الفني للمشروع المخرج أحمد طه.

وكانت المرحلة الأولى للمشروع، شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية محافظات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية، وينفذ المشروع في مرحلته الثالثة حاليا بمحافظات شمال سيناء وقنا والمنوفية.

مسرح سينما هيبس مشروع إبدأ حلمك الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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