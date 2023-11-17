تقدم في المحادثات بشأن ممر المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

أفادت وكالة رويترز للأنباء عن إحراز تقدم في المناقشات المتعلقة بإنشاء ممر للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة. وينبع هذا التفاؤل من الرؤى التي تبادلها وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، عقب اجتماعاته مع نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني.

نقل جيرابيتريتيس، في حديثه للصحفيين، نظرته الإيجابية للمفاوضات الجارية.

أضاف: "أنا على تواصل مستمر مع الطرفين، وأنا متفائل نسبياً بإمكانية تحقيق بعض النتائج الإيجابية قريباً".

وتكتسب المحادثات أهمية على خلفية المخاوف الدولية بشأن تنسيق المساعدات للفلسطينيين في غزة وسط القصف والحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل.

وبحسب جيرابيتريتيس، تفكر إسرائيل في السماح بزيادة المساعدات الإنسانية وهي منفتحة لاستكشاف خيارات مختلفة.

يتضمن الاقتراح الذي قدمته قبرص، والذي تؤيده اليونان، إنشاء ممر بحري لتعزيز القدرة على جهود الإغاثة في القطاع الفلسطيني، ويمتد إلى ما هو أبعد من معبر رفح الحالي من مصر. وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المتضررين من النزاع.

تحدث جيرابيتريتيس عن البدائل المحتملة قائلاً: "البديل الآخر هو عبر ميناء في إسرائيل ثم نقطة دخول شمالية إلى غزة".

ظل المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه الجهود الدبلوماسية، مؤكدا على الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.

تفاؤل جيرابيتريتيس واستكشاف خيارات متعددة يشير إلى اختراق محتمل في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.