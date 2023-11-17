الدكتور دبلوم صنايع وبيلمّ فلوس| عملية نصب إجرامية في مستشفى سوهاج الجامعي

شهد مستشفى سوهاج الجامعي بمحافظة سوهاج، واقعة فريدة من نوعها، حيث تم ضبط حاصل على دبلوم صنايع يرتدي زي طبيب ويتجول بين المرضى في مختلف الأقسام، ويطلب من المرافقين بعض الأموال بحجج واهية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود إشارة من نقطة مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها ضبط المدعو (ناصر. ب. م. ح- 26 سنة- حاصل على دبلوم صنايع- ويقيم دائرة مركز المراغة شمالي سوهاج)، يرتدي زي طبيب ويتجول بين المرضى في عنبر النساء بقسم الجراحة داخل المستشفى.

وأقر المرضى والمرافقين أنه ادعى أنه “طبيب جراحة”، فيما أقر آخرين بأنه ادعى أنه “يعمل في بنك الدم”، ورواية أخرى أنه ادعى أنه “فني أشعة”.

وعلى الفور تم التحفظ على المتهم داخل نقطة المستشفى، وبسؤاله ادعى أنه أتى من أجل زيارة صديقه ويعمل ممرضا داخل المستشفى.

وتم إبلاغ قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.