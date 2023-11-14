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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حاصل على دبلوم ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب في الشرقية.. تفاصيل

طبيب
طبيب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إنتحال الصفة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) لإنتحاله صفة طبيب "مخ وأعصاب " بدون تصريح من الجهات المعنية وإدارة عيادة لعلاج أمراض المخ والأعصاب داخل مجمع عيادات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.. حال قيامه بالكشف على إحدى الحالات داخل العيادة ، وبحوزته (صورة كارنيه ببياناته الشخصية بمهنة طبيب "مزور" – مبلغ مالى - هاتف محمول "بفحصه تبين أنه يحوى على دلائل ورسائل تشير إلى مزاولته لمهنة الطب).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى غلق المنشأة بمعرفة الجهات الفنية المختصة.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام المخ والاعصاب امن الشرقية انتحال الصفة حاصل علي دبلوم طبيب مخ وأعصاب قطاع الأمن العام

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