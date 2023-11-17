ضبط 2568 زجاجة خل منتهية الصلاحية في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الجمعة، أنه تم ضبط 2568 زجاجة خل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية.

تفاصيل الواقعة

تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 2568 زجاجة خل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، دائرة المديرية، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات.