مياه سوهاج تستطلع آراء المواطنين بمركز طهطا ضمن دراسات مأمونية الإمدادات

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعات رأي للأهالى المخدومين بمحطة مياه طهطا السطحية ومحطة مياه شطورة السطحية بمركز طهطا بسوهاج وذلك ضمن خطة الشركة فى إعداد دراسات مأمونية مياه الشرب.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، ان تلك الدراسات تستهدف توصيف وتقييم المخاطر التى تواجه إمدادات مياه الشرب ووضع محددات إزالة هذه المخاطر او الحد منها ووضع قيود صارمة وإجراءات تصحيحية للحد من هذه المخاطر في المستقبل.

محافظة سوهاج

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم اجراء 100 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين لمعرفة ارائهم حول الخدمات المقدمة وبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

ومدى رضا العملاء عن خدمات الشركة وتوعية المواطنين بكيفية التعامل الامن مع شبكات الصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وكذلك تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125.

ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.