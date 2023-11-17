رئيس حزب حقوق الإنسان: مصر ستشهد انتخابات رئاسية ذات رونق آخر| فيديو

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مصر تشهد عرسا سياسيا وانتخابات رئاسية ذات رونق آخر.

وأضاف المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الانتخابات الرئاسية الحالية، تختلف عن الانتخابات الرئاسية التي كانت من قبل".

وأشار إلى أن: "كل مرشح يعرض برنامجه الانتخابي عرضا جيد، والاختيار حاليا بين 4 مرشحين، لكن الـ3 مرشحين رؤساء الأحزاب، لهم مؤيديهم، وكل حزب يتمسك بمرشحه، وهذا جعل مرشحي الرئيس السيسي يتمسكون بمرشحهم أكثر، ويعددون إنجازاته وما تم على أرض الواقع خلال الـ10 سنوات الماضية".