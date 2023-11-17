ضياء رشوان: العمل جار في كوبري العميد الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل

قال الإعلامي ضياء رشوان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد اليوم أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري ومحور كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي.

وأشار إلى أن الرئيس خلال هذه الجولة التفقدية، استمع إلى الجهود الجارية بشأن ربط القاهرة الجديدة وشرق القاهرة ومنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل؛ من خلال ربطهم بمحاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد، الذي يجمعهم محور المستشار عبد المجيد محمود.

العمل جار في كوبري العميد الرفاعي بكورنيش النيل

وأشار رشوان خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية “إي تي سي”، مساء يوم الجمعة، إلى أن العمل جار في كوبري العميد الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل.