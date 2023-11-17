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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبومازن يطالب بضرورة إلزام إسرائيل بإدخال جميع احتياجات قطاع غزة

ابومازن
ابومازن

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا" عن الرئيس محمود عباس ابومازن توجيه لكافة المسؤولين في الحكومة الفلسطينية بضرورة العمل مع الجهات الدولية لإلزام إسرائيل بإدخال كافة احتياجات  قطاع غزة ، والسماح بنقل الجرحى من القطاع إلى مستشفيات الضفة والقدس لمتابعة العلاج.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قد قال في وقت سابق  إنّ الحرب العدوانية الظالمة بحق شعبنا داخل قطاع غزة هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية، وما يجري وصمة عار في جبين من يدعمون هذا العدوان ويوفرون له الغطاء السياسي والعسكري.


وأضاف "أبو مازن" خلال كلمته في الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال،  الأربعاء، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وحاضر القطاع هو ذاته حاضر الضفة بما فيها القدس؛ قائلًا: رفضنا بكل قوة مخططات التهجير والترحيل لشعبنا، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أنّ السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وإعلان الاستقلال كان قرارًا وطنيًا توّجت به منظمة التحرير عقودًا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ فجر فلسطين سيبزغ قريبًا ولن تذهب تضحيات شعبنا هدرًا.

وثمّن الرئيس الفلسطيني مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا، موضحًا أنّ المخططات الشيطانية لا تُخفى علينا، بل لقد أصبحت مكشوفة مفضوحة ينطق بها بعض قيادات الاحتلال بلا خجل، لكننا أفشلناها دائمًا، وسنظل نتصدى لها بكل بأس، ففلسطين هي وطننا الوحيد الذي لا نرضى به بديلًا، وإذا كان هناك من يجب أن يرحل عن أرضنا فهو الاحتلال.

وذكر أنّ أولوياتنا الأولى الآن، التي نعمل عليها بكل ما أوتينا من طاقة، هي وقف العدوان الهمجي على شعبنا، وحماية هذا الشعب من المزيد من سفك الدماء، "فقطرة دم من طفل فلسطيني، أو من امرأة أو رجل من أبناء شعبنا أغلى عندنا من الدنيا وما فيها".
 

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