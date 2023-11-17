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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حملة السيسي بالشرقية: الانتخابات الرئاسية تصدر المشهد المصري للعالم

النائب محمد سليم
النائب محمد سليم ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيس

وجه النائب محمد سليم ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح  السيسي فى الشرقية، الشكر لحزب مصر أكتوبر وقيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الشرقية ، مؤكدا "كلنا بنحب مصر وكلنا أبناء مصر ونحترم دولتنا موضحا المصريين واعيين جيدا لإدراك المخاطر التي تحيط بنا من كل اتجاه.


وأشاد النائب محمد سليم، خلال كلمته فى المؤتمر الذي عقده حزب مصر أكتوبر بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالجيش المصري العظيم وما قام به وما قدمه من تضحيات للحفاظ على الوطن ومقدراته، مؤكدا أن وعي المصريين أصبح فى مرحلة مختلفة ويعتمد عليه.


وأضاف: المصريين اصبحوا على قدر عالي من الوعي وادركوا ما يحاك للوطن فى الخارج، منوها نتفق جميعا على بناء الوطن والوقوف صفا واحد خلف القيادة السياسية ممثلة فى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.


وأكد أن الانتخابات الرئاسية تصدر المشهد المصري للعالم والمشاركة فيها واجب وطني، مضيفا رسالة للعالم أجمع أن المصريين يقفون خلف قيادتهم السياسية.

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