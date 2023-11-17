محلل سياسي: مظاهرات مليونية في بريطانيا لدعم القضية الفلسطينية

قال كامل حواش، محلل سياسي، إن المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن وصلت لـ مليون شخص، وهي مظاهرات استثنائية في بريطانيا، والتي تهتم بالقضية الفلسطينية، وكان هناك مظاهرة السبت الماضي أيضا لدعم الشعب الفلسطيني.

محلل سياسي يتحدث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "حواش"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "تن"، أن المظاهرات نجحت في الضغط على المسؤولين في بريطانيا بشكل كبير، ولكن لم يتم الوصول للهدف وهو وقف إطلاق النار والقتل في الفلسطينيين، ولكن مازال هناك ضغوط في هذا الاتجاه، والتوعية أن وقف إطلاق النار مفيد ليس فقط لفلسطين وإنما لإسرائيل أيضا.

وتابع المحلل السياسي، أن الوضع في بريطانيا صعب لأنها داعمة لفلسطين كليا، ولكن تحولت اللغة من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إلى استعمال حق القانون الدولي، وهذا يعطي فرصة ليتم التطرق والدفع لمحكمة الجنايات الدولية، في ضوء الانتهاكات الكبيرة التي حدثت داخل قطاع غزة.

واستكمل، أن محكمة الجنايات الدولية أكدت أن لديها الصلاحية، والمفروض كما يحدث في أوكرانيا بريطانيا تدفع للحصول على الأدلة لمقاضاة القادة الروس، والمفروض يتم نفس الشيء في إسرائيل، ولكن يتم الدفاع عن جيش الاحتلال على أنه ليست دولة مارقة وإرهابية، ولكن ما يحدث يؤكد أنهم إرهابيين ويعملون على تهجير الفلسطينيين.