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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بروفة جيدة.. تصريح مثير من لاعب سلة الأهلي بعد الفوز على الزمالك

مروان سرحان لاعب
مروان سرحان لاعب سلة الأهلى

عبر مروان سرحان، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك والتأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين، مضيفا أن الفريق لن يفرط في المنافسة من أجل التتويج باللقب.

وأوضح أن مباراة الزمالك كانت بروفة جيدة بعد أن حسمنا التأهل لنصف النهائي من خلال فريق 18 سنة، وكانت فرصة للوقوف على بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الفريق يستهدف الفوز بلقب بطولة دوري المرتبط، لمصالحة الجماهير التي ساندت ودعمت الجهاز الفني واللاعبين حتى في أوقات الإخفاق.

وأشار مروان إلى أن هناك تحديات عديدة تنتظر «رجال سلة الأهلي»، وأن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على كل صغيرة وكبيرة من أجل حصد البطولات.

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