كادت تشعل حربًا في أوروبا| حكاية “عضة كلب” خلال زيارة رسمية.. والضحية رئيس هذه الدولة

في حادثة غريبة من نوعها.. عقر كلب رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، يد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الذي كان يجري زيارة لبلادها، وتعجب العالم أجمعه بسبب تلك الحادثة الغريبة من نوعها، التي كادت أن تشعل حربًا بين البلدين.

وعلي رغم من إثارة الجدل حول العالم بسبب فعل كلب رئيسة مولدوفا، إلا أنه تعاطف ألكسندر فان دير بيلين، الرئيس النمساوي، مع الكلب ولم يقم بأي رد فعل تجاه الكلب أو رئيسة مولدوفا.

كلب رئيسة مولدوفا يعقر نظيرها النمساوي

وعقر كلب رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، يد الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، الذي كان يجري زيارة لبلادها، وذكرت وسائل إعلام مولدوفية، أن الحادث وقع يوم أمس الخميس، وذلك عندما كان الزعيمان يتجولان في فناء المقر الرئاسي المولدوفي، في العاصمة كيشيناو.

ووقعت الحادثة عند محاولة ألكسندر فان دير بيلين، الرئيس النمساوي، مداعبة الكلب الخاص برئيسة مولدوفا مايا ساندو، ليقوم الكلب بعقر يده.