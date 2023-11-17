تصفيات اليورو.. إيطاليا تضرب مقدونيا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي إيطاليا ومقدونيا الشمالية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، بتقدم المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وافتتح ماتيو دارميان النتيجة لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 17 ، ثم ضاعف فيدريكو كييزا النتيجة بتسجيله لهدفين في الدقائق 41 و45 قبل انتهاء الشوط الأول، وأهدر جورجينيو ركلة جزاء لصالح الأتزوري.

وكان قد أعلن لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره مقدونيا الشمالية، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024.

وانطلقت مباراة منتخب إيطاليا ضد نظيره مقدونيا الشمالية، في منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الأوليمبيكو.

تشكيل إيطاليا ضد مقدونيا في تصفيات يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا بقيادة لوتشيانو سباليتي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: جيانولوجي دوناروما.

خط الدفاع: أتشيربي- فيديريكو جاتي- فيديريكو ديماركو- ماركوس دارميان.

خط الوسط: جورجينيو- جياكوكو بونافينتورا- نيكولو باريلا.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا- دومينيكو بيراردي- جياكوكو راسبادوري.

ترتيب المنتخبين قبل مباراة اليوم



ويتواجد منتخب إيطاليا حاليا في المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، برصيد 10 نقاط، بينما تتواجد مقدونيا الشمالية في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.