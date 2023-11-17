مدير حملة السيسي: الحياة السياسية تتطور وتتحسن كلما تقدمنا للأمام

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحياة السياسية تتطور وتتحسن كلما تقدمنا للأمام.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، :"نحن نبدأ صفحة جديدة قوامها التعددية والانفتاح، وممارسة الحقوق بشكل أفضل، وهذه بداية مهمة ومظهر حضاري".

وتابع المستشار محمود فوزي :" نحن أمام مرشح رئاسية ليه من الخبرة والتجربة والمقومات ويتمتع بمساحات شعبية عريضة، وفرص نجاحه كبيرة، ولا نبحث عن فرص النجاح فقط، بل حريصون على إخراج مشهد حضاري يليق بمصر".