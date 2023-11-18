عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عاطل تخصص في تزوير المحررات الرسمية بسوهاج

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (50 خاتم شعار الجمهورية وأكلاشيه مزور "لجهات مختلفة" - 233 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير "لجهات تعليمية مختلفة"- الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير- مبلغ مالى).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الاحوال المدنية التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعي فيس بوك المحررات الرسمية تزوير المحررات سقوط عاطل لأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

3 أسعار للكيلو| أول تعليق رسمي على أسباب أزمة السكر.. و"التموين": بـ 12 جنيه في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

جمال العدل يكشف عن تفاصيل عمله الرمضاني القادم.. والأبطال مفاجأة

قائد الأهلي على حافة الرحيل بسبب صفقة الموسم.. اعرف التفاصيل كاملة

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023| موجة سعادة

5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة بالضفة

بفستان بسيط.. أول صور للعروسة من حفل زفاف نجل عمرو أديب

قصف إسرائيلي يستهدف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة شرق نابلس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو أديب يحتفل بزفاف نجله.. صور

أنا تريند لوحدي.. 10 صور لـ مها أحمد بعد إثارتها الجدل على التيك توك

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ