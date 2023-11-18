جريمة تجارة عمله تكشف عن عصابة الشرطة المزيفة بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية) أنه حال قيامه بإستبدال مبلغ مالى "بالجنيه المصرى" بعملة أجنبية من خلال أحد الوسطاء داخل شقة بدائرة القسم فوجئ بدلوف بعض الأشخاص للشقة مُنتحلين شخصية رجال الشرطة وإصطحبوه والمبلغ المالى وإستقلوا سيارة أجرة "ميكروباص" وإنزاله بأحد الطرق بدائرة القسم..ولاذوا بالهرب بالمبلغ المالى.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة ( 8 أشخاص "من بينهم الوسيط" مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية لـ 6 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن ("جزء من متحصلات الواقعة" - السيارتين المستخدمتين فـى الواقعة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.