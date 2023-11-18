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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 11 ألف تجاوز سرعة.. ضبط ‏63034 مخالفة مرورية

حملات مرورية
حملات مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (63034) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (11943) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(460) مخالفة السير بدون تراخيص و(1592) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة موقف عشوائى و6 مخالفات شروط التراخيص و(130) مخالفة دراجة نارية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

الادارة العامة للمرور الحوادث على الطرق الحملات المرورية انضباط المرور تجاوز السرعة المقررة تكثيف الحملات المرورية

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