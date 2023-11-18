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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الزوج ينتظر الضحية في المنزل .. حكاية سيدة أكتوبر وصاحب محل الهواتف

فتاة
فتاة


اتخذت سيدة حيلة شيطانية بمشاركة زوجها بابتزاز الأشخاص بعد استدراجها لهم الى شقتها ثم يقوم زوجها بتقييدهم وابتزازهم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (عامل) بتلقيه إتصال هاتفى من صديقه (مالك محل هواتف محمولة- مقيم بدائرة القسم) أخبره خلاله بإحتجازه بشقة كائنة بدائرة القسم، وطلب منه إحضار مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

 وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (ربة منزل وزوجها "مقيمان بالشقة محل البلاغ" وآخران) وبرفقتهم المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام ربة المنزل بإستدراجه وحال وصوله للشقة فوجئ بباقى المتهمين وبحوزة زوجها سلاح أبيض "سنجة" وقاموا بتهديده وإكراهه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض- 3 عقود بيع فارغة البيانات "2 عقد بيع شقة، عقد بيع سيارة").

 

 وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (10 إيصالات أمانة- 3 عقود بيع مزيلة ببصمة وإمضاء المجنى عليه-السلاح الأبيض "سنجة"- 2 هاتف محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق سراح امن الجيزة حيلة شيطانية فتاة اكتوبر أكتوبر الجيزة

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