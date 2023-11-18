وزير الصحة الأسبق: فيروس سى كان بمثابة وصمة للمصريين.. فيديو

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه فكرة تامة عن فيروس سي، كما كانت لديه خلفية طبية عن مدى تمكنه من صحة وأكباد المصريين لدرجة أنه حيث يمكن القول إنه لم تخلو أسرة مصرية من أن يكون لديها شخص مصاب بفيروس سي.

جهود الدولة للقضاء على فيروس سي

وأكد الدكتور عادل عدوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذا المرض كان بمثابة وصمة للمصريين، ولهذا كان يتم إجراء الكثير من الفحوصات الطبية على المصريين من قبل الدول الخارجية قبل السماح للمصريين بدخول أراضي تلك الدول، ولهذا كانت الدول العربية والأوروبية لا تسمح السفر للمواطنين الذين تتبين إصابتهم بفيروس سي.

وأضاف في حديثه، أنه في عام 2006 تشكلت لجنة لعلاج الفيروسات الكبدية، وكان عقار فيروس سي القديم نسبة شفائه تصل إلى 45%، وكان مهلكا للصحة بصورة كبيرة، ولكن العقار الجديد الذي يتم أخده عن طريق الفم كانت نسبة شفائه كبيرة للغاية، هذا علاوة عن مساهمته في حماية الجسم في العودة للإصابة.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.