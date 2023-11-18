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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استقيل الآن.. هجوم غريب على نتنياهو من زعيم المعارضة الإسرائيلية

صدى البلد

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية «يائير لابيد» عن ضرورة إقالة رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» والذين يدعمونه في حكومة البلاد، وصرح عن دعوته في سلسلة من التغريدات على موقع "X".

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” يعتقد «لابيد» أن استبدال «نتنياهو» سيتيح لإسرائيل تشكيل ائتلاف واسع ومستقر في البرلمان بقيادة حزب الليكود اليميني الحاكم، ويسيطر الليكود حاليًا إلى جانب حلفائه اليمين المتطرف، على 64 مقعدًا من أصل 120 في البرلمان.

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وأكد لابيد أن الوقت قد حان لتشكيل حكومة إعادة إعمار وطنية، يكون فيها الليكود القوة الرئيسية ويتم استبدال نتنياهو والمتطرفين. وأشار إلى أن أكثر من 90 عضوًا في الكنيست سيكونون شركاء في الائتلاف من أجل الشفاء وإعادة التواصل.

ونفى لابيد المخاوف المتعلقة بأنه ليس الوقت المناسب لاستبدال نتنياهو وسط التوترات الحالية في غزة. وأكد أنهم انتظروا لمدة 40 يومًا ولكن لم يعد هناك وقت، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لا تهتم بالأمن والاقتصاد وأنها فشلت في معالجة الأشخاص المهجّرين والجرحى.

وأشار إلى أن الدعوة لاستبدال الحكومة هي ضرورة ملحة لإعادة الاستقرار، ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع ازدياد الانتقادات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الداخل والخارج بسبب سياساته المثيرة للجدل وجنونه للحرب. 

تتراوح هذه الانتقادات بين النهج المتشدد تجاه العملية في غزة والتصريحات المثيرة للجدل التي قام بها نتنياهو وحكومته. 

نتنياهو إسرائيل الكنيسة

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