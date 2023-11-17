عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النتشة: أيام نتنياهو معدودة وحزبه غير راض عن أدائه.. فيديو

نتنياهو
نتنياهو

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يدرك تمامًا أن أيامه باتت معدودة في الحكومة ليس فقط بسبب الإخفاقات الكبيرة التي قام بها على عدة مستويات في إسرائيل والتي أثارت انقسامًا كبيرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.

txt

رتيبة النتشة: الاحتلال ينفذ هجمات تجريبية في الضفة لمحاكاة سيناريوهات الدخول البري

txt

رتيبة النتشة: مصر تلعب دورا أساسيا للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.. فيديو

وتابعت "النتشة"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لها عبر قناة القاهرة الإخبارية:"وأضيف إلى هذه الخيبات ما حدث في السابع من أكتوبر وكل ما ترتب عنه وكل القرارت التي اتخذها وفيها نوع من التحدي للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية العميقة"،  مؤكدةً أن كل هذه الأمور مجتمعة أضافت على سجل بنيامين نتنياهو تأكيدًا بأنه لن يطيل بأمر هذه الحكومة ولن يكون على رأسها.

أوضحت، أن الكثير من اللاعبين في السياسية الإسرائيلية بدأوا من اللحظة الترويج إلى مرحلة ما بعد بنيامين نتنياهو البعض يرجح حدوث انتخابات جديدة وستكون هذه الانتخابات بمثابة تغيير كلي للسياسة الإسرائيلية، والبعض الآخر يتحدث عن إطاحة نتنياهو مباشرةً.

أكدت، أن حزب الليكود حزب نتنياهو، كان هناك جلسة أول أمس، وكان هناك أصوات متصاعدة بضرورة تنحي نتنياهو عن قيادة الحزب أيضًا، بمعنى أن عدم الرضاء عن نتنياهو تعدى المعارضة حتى دخل إلى الحزب الذي يمثله نتنياهو.

أوضحت أن عدم رضاء الحزب عن أداء نتنياهو بسبب ما آلت إليه الأمور أثناء توليه رئاسة الوزراء، كما أنه يفكر بالنجاة الفردية والتخلص من ملفات الفساد على حساب المصلحة القومية والأمنية والقانونية وتماسك المجتمع الإسرائيلي.

نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ولي عهد البحرين يوجه بضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الفلسطينية بعد الحرب

ترشيحاتنا

وزير التموين: لن نسمح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للمواطن الواحد

سفير فلسطين بالقاهرة: الدول الأوروبية تدعم إسرائيل رغم المجـ ازر في غـ زة

المدرب العام لسلة الأهلي: الفوز على الزمالك خطوة مهمة نحو لقب المرتبط

أبو عبيدة يوجه رسائل قاسية للشعب الإسرائيلي

أستاذ علم اجتماع: خسائر إسرائيل فادحة في الأرواح والمنشآت.. فيديو

لامس الممنوع.. اعترافات المتهم بمطاردة فتاة في شارع الهرم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

قرار عاجل باستبعاد ثلاثي المنتخب.. والأهلي ينتظر التفاصيل لمعاقبة إمام عاشور

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طريقة عمل كيك الطاسة.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ