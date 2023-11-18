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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: حكومة نتنياهو رفضت مقترح لتبادل الأسرى مع حماس

أرشيفية
أرشيفية

زعمت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغت الوسطاء القطريين رفضها إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس يتم بموجبها إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم السبت، إن إسرائيل تتمسك بعدم فصل العائلات المحتجزة في الأسر، وبإطلاق سراح جميع الأطفال والأمهات، في حين عرضت حماس إطلاق سراح 50 أسيرًا دون تصنيف أو منح إسرائيل حرية اختيار الأسماء.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أبدت استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بمدة أيام وقف إطلاق النار من أجل السماح بإطلاق سراح المزيد من المختطفين، إضافة إلى للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 70 إلى 80 أسيرًا إسرائيليا.

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وأوضحت "يدعوت أحرونوت" أن مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ قرارا برفض صفقة التبادل بصيغتها المطروحة، حيث وافق نتنياهو على موقف وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي أيده أيضا رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس الشاباك رونين بار برفض الصفقة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن انقطاعًا حدث في الاتصال بين الوسطاء القطريين وقادة حماس لافتة إلى أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار يؤكد أنه "طالما يعمل الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء، فإنه لا يستطيع التفاوض مع إسرائيل".
 

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