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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف كواليس مكالمة «ليلة الخميس» بين نتنياهو وبايدن بشأن صفقة الأسرى مع حماس

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت القناة 12 العبرية، إنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ليلة أمس الخميس، اتصل نتنياهو هاتفيا بالرئيس الأمريكي، وحثه على الضغط على أمير قطر تميم بن حمد آل ثان؛ لزيادة عدد الرهائن، ليشملهم الاتفاق الذي تتفاوض عليه الدوحة بين إسرائيل وحماس.

وأوضح التقرير، أن رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، على اتصال بالفعل بالقطريين، لكن نتنياهو أراد زيادة الضغط من مصدر آخر.

وبعد أن كانت المقترحات السابقة لصفقة الرهائن، تقضي بفصل الآباء الرهائن عن أطفالهم المختطفين معهم في غزة؛ أبلغ مجلس الوزراء الإسرائيلي الحربي، الوسطاء، أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال فصل الآباء عن أطفالهم.

وتشير القناة 12، إلى أنه حتى بعد الانتهاء من المقترحات؛ قد يستغرق الأمر ساعات أو أيامًا، لسماع الرد من قادة حماس في غزة.

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