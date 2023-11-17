شرط حماس للموافقة على تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن شرط حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "سي إن إن" إن حماس طالبت إسرائيل بوقف تحليق طائرات الاستطلاع المسيرة فوق قطاع غزة، كجزء من مطلبها من الاحتلال بوقف عملياته العسكرية مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصدر ثالث مطلع على المفاوضات الجارية.

وأضافت: "في حين أن إسرائيل يمكن أن توقف عملياتها العسكرية لعدة أيام للسماح بإطلاق سراح عشرات الرهائن، أشارت المصادر إلى أنه من غير المرجح أن تقبل الطلب المتعلق بالطائرات بدون طيار لأن ذلك يعني فقدان تتبع تحركات عناصر حماس، بما في ذلك أي جهود لنقل الرهائن داخل قطاع غزة".

ولم يتم الإعلان سابقًا عن طلب حماس بشأن عدم تحليق طائرات بدون طيار، ومع استمرار المناقشات المكثفة، فمن غير الواضح ما إذا كان هذا الطلب لا يزال مطروحًا على الطاولة أم أنه تم رفضه رسميًا من قبل إسرائيل كجزء من المفاوضات.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بتحليق طائرات بدون طيار في سماء غزة لساعات متواصلة كل يوم تقريبًا خلال عمليته العسكرية، ويستخدمها كوسيلة مراقبة أساسية لمراقبة ساحة المعركة.