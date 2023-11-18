الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ ورشة حرفية في أعمال الإكسسوار بأسنا

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر( إدارة تنمية الشباب - اندية الفتاة والمرأة ) دورة تدريبية حرفية في اعمال الإكسسوار بمركز شباب السلام.



وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذه الورش من أجل استثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل، وذلك انطلاقاً من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة ،مما يساعد على دفع عجلة التنمية.



وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذة جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب و حسن فؤاد مدير إدارة شباب اسنا و نيفين عبدالمسيح منسق اندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب السلام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.