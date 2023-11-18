أعلنت سرايا القدس تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف ”التاندوم” والــ RPG في بيت حانون وغرب بيت لاهيا

كما أفادت سرايا القدس بأنها استهدفت 7 آليات عسكرية لقوات الاحتلال في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة في عدة عمليات منفصلة.

وكان مصدر طبي قد صرح إن جثامين 63 شهيدا وصلت إلى المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.



كما أشار المصدر إلى سقوط 6 شهداء وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.



كما اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية أن ما يشهده قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي يعتبر "أزمة للأمم المتحدة وللإنسانية كافة".

وجدد دعوته للاحتلال بضرورة وقف عدوانه على غزة ودعا لضمان الوصول غير المقيد لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال إن المنظمة الأممية تحققت من وقوع 152 هجوما على المرافق الصحية في قطاع غزة، و170 في الضفة الغربية، محذرا من أن انقطاع العلاج يهدد حياة أكثر من 2000 مريض بالسرطان، و1000 مريض بأمراض الكلى، و50 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية الدموية، و60 ألف مريض بالسكري