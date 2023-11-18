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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن النجم علي معلول

صدى البلد

كشف الاعلامي أحمد شوبير، موقف لاعب الأهلي علي معلول، مع النادي الأهلي عبر فيسبوك.

وكتب: "معلول اختار أن يخرج للإعارة إلى الخليج بعد بطولة أندية العالم في السعودية إلى نهاية عقدة مع الأهلي".

كانت بعض الأنباء تداولت حول خلاف بين الأهلي ومعلول، حيث يرغب النادي في التجديد له عاما واحدا، في حين يطلب اللاعب التجديد لمدة عامين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما يتردد عن استغناء الأهلي عن التونسي علي معلول ختام هذا الموسم، والبحث عن ظهير أيسر صغير في السن.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، “التونسي علي معلول يحظى بتقدير كبير داخل القلعة الحمراء، وحتى هذه اللحظة لم يقرر الأهلي أي شيء يتعلق بمعلول”.

وأضاف شوبير: “ليس من المنطقي أن يتحدث الأهلي مع اللاعب أو السويسري كولر بعد 6 جولات في الدوري، وعلي معلول ليس لديه أية عروض في الوقت الحالي بقطر أو أيا من دوريات الخليج”.

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مفاجأة.. شوبير يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن النجم علي معلول


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