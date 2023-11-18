سموحة يتقدم بمقترح تعديل في التحكيم لمن يتعمد إصابة الخصم

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، مقترحا يخص التحكيم في كرة القدم، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “سموحة يتقدم باقتراح تعديل في التحكيم بخصوص كرة القدم وهو مضاعفة عقوبة من يتعمد إصابة الخصم، وجهل الشطب عقوبة تعمد الإصابات الجسيمة”.

من جانب آخر، كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل مثيرة بشأن إعارة نجم الأهلي صلاح محسن لفريق سموحة.

وكتب فرج عامر: “صلاح محسن عندما كان مُعارًا لسموحة كان نموذجًا للمهاجم الهداف، وأبدع وأحرز أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد، نقدره ونحترمه ولكن سموحة لا يستطيع طلبه للإعارة لأن لدينا مهاجمين ممتازين في فريق سموحة ، و سياسة سموحة لا تسمح بدفع العقود المرتفعة”.