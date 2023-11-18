تصرف عاجل للزمالك لحل أزمة القيد قبل يناير

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل داخل الزمالك لحل أزمة القيد، عبر فيسبوك.

وكتب: “مصدر بالزمالك جولة جديدة من المفاوضات مع سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة القيد قبل يناير”.

أكد الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، أن هناك خطوات جادة لحل أزمة القيد في نادي الزمالك، موضحًا أن هناك مفاوضات لتقسيط الغرامة على الزمالك.

وأضاف نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن القيد سيتم فتحه، وأن الفريق يحتاج لـ نجوم جديدة، ويكون لديهم خبرات من أجل الحصول على بطولة.