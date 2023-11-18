اختيار جامعة أسيوط ضمن الأفضل عربيا في 2023 على تصنيف التايمز| تفاصيل

علق الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على اختيار الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية في 2023 على تصنيف "التايمز"، قائلًا إن الجامعة تسير بخطى جادة وسريعة نحو تقدمها في التصنيفات العالمية والارتقاء بسمعتها الدولية وتعزيز التنافسية لدى خريجيها، وهذا يعتبر أحد الركائز الأساسية لدى الجامعة.



وأضاف "المنشاوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت"، أن التصنيف في تقييمه يعتمد على 16 معيار يتم تقسيمهم لـ 5 فئات أهمها التدريس والبيئة التعليمية والبحث العلمي وإنتاجية الأبحاث.

وتابع الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية حدث نتيجة جهود متواصلة لدعم وتحسين المنظومة البحثية والارتقاء بمستوى مخرجات البحوث العلمية و زيادة النشر الدولي وتحسين نوعيته، بجانب تطويع الأهداف لخدمة التنمية المستدامة وهذا ما جعل الجامعة تتأهل وتحرز هذه المراكز المتقدمة.