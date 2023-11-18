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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة إسعاد يونس.. إيمان يوسف تنضم لمسلسل تيتا زوزو

إيمان يوسف
إيمان يوسف

وقعت الفنانة إيمان يوسف مسلسل “تيتا زوزو” والذى تقوم ببطولته إسعاد يونس ومن المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز. 

وانضمت إيمان يوسف، لأسرة مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، مع شيرين رضا وصبري فواز وتجسد شخصية نورهان، والمسلسل من إخراج هاني كمال ومن المنتظر عرضه على شاشة dmc.

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قصة مسلسل وبينا ميعاد

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أعمال إيمان يوسف

كانت كشفت الفنانة إيمان يوسف، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن بدء عرض فيلم مندوب مبيعات، يوم 16 أغسطس في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقى حامد صالح بعد فيلميه" شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018 والفيلم الثاني خليجي بعنوان  "المعرس" ومعناها  ( العريس ليلة الدخلة ) 2020 وهذه المرة الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ايمان يوسف الفنانة ايمان يوسف مسلسل “تيتا زوزو” شيرين عادل مسلسل وبينا معاد

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