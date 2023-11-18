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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية فى مجال القانون الدولى الإنسانى

صدى البلد

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنساني وآليات تطبيقه على الصعيدين الوطنى والدولى لعدد من ضباط الوزارة.

تضمن البرنامج التدريبى (التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى – تصنيف النزاعات المسلحة – مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة – الفئات المشمولة بالحماية – آليات إحترام القانون الدولى الإنسانى)، كما تضمن البرنامج التدريب على مبادىء إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

 يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.

 

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