خبير: القضية الفلسطينية على رأس أولويات أجندة الدولة المصرية

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن القضية الفلسطينية تأتي دائمًا ضمن أولويات أجندة الدولة المصرية، ولديها رؤية تاريخية بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم، وعودة اللاجئين، وغيرها من الأمور التي تصب في مصلحة القضية.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أزمتهم الحالية على كافة المستويات، سواء فيما يتعلق بالجهود الإغاثية، والتسوية السياسية، ووقف التصعيد.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول ضرورة البحث عن أساس المشكلة وحلها، وتأكيده على ضرورة حماية المدنيين العزل، وتحذيره من حجم المشكلة التي من الممكن أن تعمل على اتساع الصراع في المنطقة بأكملها.