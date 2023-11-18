انقطاع واسع النطاق بشبكة الانترنت في إيران

شهدت شبكة الانترنت في ايران، اليوم السبت انقطاعا واسع النطاق أدى إلى تعطل أعمال بعض الشركات والطلبة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن شبكة الانترنت في البلاد أصابها بعض الخلل في الساعات الأخيرة أسفر عن توقف عمل بعض الشبكات الاجتماعية.

وقالت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية، أنه وفقا للأنباء الواردة من الشركات المشغلة التي تقدم خدمات الانترنت فان الخلل ناجم عن مشاكل في البنى التحتية وأصاب بمعظمه الشبكات التي تقدم خدمات الانترنيت الثابت.

ولم يصدر حتى الان أي توضيح رسمي من الجهات المعنية حول هذا الخلل لكن شركة البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات قد اكدت لوكالة انباء فارس حدوث هذا الخلل وقالت بانها ستعلن عن سببه آنفا.