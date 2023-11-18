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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مدبولي يزور أكبر مصنع لإنتاج الدهانات باستثمارات مصرية لبنانية 2.5 مليار جنيه

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمصنع الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة  - دهانات  GLC  وتفقد التوسعات الجديدة التي أقيمت على مساحة 25 الف متر وذلك بمنطقة العبور الصناعية يرافقه عدد من المسؤولين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الزيارة، حرص الحكومة علي تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الجديدة في مصر بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتوفير فرص العمل وزيادة
الصادرات.

واستمع مدبولي إلى شرح من أنور عبدالفتاح الحوت الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية اللبنانية للصناعة - دهانات  GLC والذي أكد في بداية حديثه تقدير المجتمع الصناعي لكل الجهود المبذولة من الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال مؤكدا أن مصر ستظل بلد الفرص الواعدة، وأنها سوف تتجاوز جميع التحديات من خلال التكامل الحقيقي بين الدولة ومجتمع الأعمال وكافة الأطراف.

وأكد الحوت أن مصنع دهاناتGLC  يعد أكبر مصنع لإنتاج الدهانات الإنشائية في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط باستثمارات مصرية لبنانية تصل إلى 2.5 مليار جنيه بحجم إنتاج يبلغ 150 مليون لتر سنويا، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في زيادة حصتها التصديرية إلى 20 مليون دولار وذلك لأكثر من 13 دولة إفريقية وتوفر الشركة الألمانية اللبنانية للصناعة دهانات GLC فرص عمل مباشرة لأكثر من 2000 عامل.

وقال أمام رئيس الوزراء أن الشركة التي تعمل في مصر منذ أكثر 26 عاما وتستهدف ضخ استثمارات جديدة بأكثر من 25 مليون دولار خلال الفترة المقبلة وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة للشباب.


وأضاف أن دهاناتGLC تعد من كبرى شركات تصنيع الدهانات في مصر والدول العربية والشرق الأوسط حيث يتعدى حجم إنتاجها  150 مليون لتر سنويا من منتجات الدهانات عالية الجودة والتي تقدم حلولا شاملة لكافة قطاعات السوق من خلال مصانع الشركة في مدينة العبور الصناعية ومدينة قفط بمحافظة قنا ومنطقة الشروق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

من جانبه أوضح محمد أمين الحوت المدير التنفيذي للشركة، أن الشركة لديها 3 شركات شقيقة هي مصنع ميدل إيست للبلاستيك بالعاشر من رمضان ومصنع الشرق الأوسط للصناعة بمنطقة الخانكة ومصنع موجو للصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان بالإضافة للتوسعات الجديدة في مصنع الشرق الأوسط للصناعة بمساحة 40 ألف م٢ بمنطقة العاشر من رمضان وأيضا مخازن مركزية بمساحة 30 ألف م٢ بمدينة العبور لدهاناتGLC وكذلك توسعات بمصنع ميدل ايست للبلاستيك بمساحة 10 آلاف م٢ بالعاشر من رمضان.

وأكد الحوت أنه من المخطط أن نوفر احتياجات السوق المحلية وزيادة نسبة التصدير إلى دول المنطقة العربية والإفريقية وهو ما يساهم في تحقيق خطة الدولة في زيادة الصادرات وتوطين الصناعة ودعم التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.

وأشار الحوت إلى الخبرات الواسعة للمجموعة في مجال صناعة الدهانات بمختلف أنواعها، مؤكدا أن دهاناتGLC تتمتع بقدرات كبيرة في تصنيع العديد من المنتجات المتطورة لذلك تعد شريكا يعتمد عليه و يثق فيه جميع العملاء والمستثمرين في مجالات الإنشاءات والمقاولات من القطاعين الخاص والحكومي.

وقال الحوت إن دخولنا للسوق المصري كان على مرحلتين، أولهما في العام 1994 وكانت مقتصرة على عملية تصدير الدهانات من لبنان إلى مصر فقط، ثم بعدها بنحو 3 سنوات كان تواجدنا بالفعل بافتتاح مصنعنا في القاهرة ، فكانت لدى والدي رؤية مستقبلية ، إذ يرى أن مصر هي المستقبل وسيحقق سوقها ما نطمح إليه من توسع خارجي وانتشار، لما تتمتع به من مزايا نسبية متعددة أبرزها موقعها الجغرافي، إذ تعد بوابة الدخول للسوق الأفريقية. 

وأشار ان الشركة حصلت على العديد من الجوائز كأفضل واكبر حصة سوقية كشركة دهانات إنشائية في مصر وأيضا فى التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة سنويا التي تلبى شغف المستهلكين وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي  ، ويأتى ذلك في اطار خطة الشركة لتحويل مصر إلى عاصمة للألوان في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما يحملنا هذا، مسؤولية أكبر فى الحفاظ على النجاحات التى حققتها الشركة فى السوق المصرية لأكثر من 25 عاما والالتزام بأعلى معايير الجودة ومعدلات الانتاج والمعايير الدولية فى الصحة والسلامة المهنية. وبالفعل عندنا اكبر المعامل في الشركة التي عملت على تطوير تكنولوجيا مضادات للميكروبات وأيضا تتماشى مع البيئة المصرية . كما اننا نتبع كل الإجراءات الاحترازية الصحية والسلامة المهنية ، ودائما فى الشركة نعمل بناء على البحث والمنهجية و المعايير التي تتماشى مع معدلات ومؤشرات النمو والاستدامة ، وأيضا التزامنا بدورنا فى المسؤولية المجتمعية  للشركة تجاه المجتمع المصرى.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدهانات الإنشائية مصنع الشركة الألمانية أنور عبدالفتاح الحوت

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مدبولي يزور أكبر مصنع لإنتاج الدهانات باستثمارات مصرية لبنانية 2.5 مليار جنيه


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