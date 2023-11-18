رئيسة المفوضية الأوروبية من العريش: نشكر مصر على دورها بعلاج الجرحى الفلسطينيين

قدمت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين:" الشكر إلى مصر على استقبال الجرحى المصابين الفلسطينيين في أحداث قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية بما فيها شمال سيناء ، وتوفير المعدات الطبية المختلفة لتقديم الرعاية الطبية لهم ".

وقالت: "نحن نتحالف مع حلفائنا في المنطقة لمنع هذا العنف من الانتشار في المنطقة ".

50الف طن :

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي جمع 50 ألف طن مساعدات إنسانية وإغاثية لتقديمها الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، عن طريق معبر رفح البري.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي لها في مطار العريش الدولي: “ كان لدى اجتماع جيد للغاية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح هذا اليوم ..حيث تم مناقشة كيف يمكننا العمل على تهدئة هذا الوضع ووقف عمليات تصعيد الحرب”.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "مصر هي حليف رئيسي لنا في هذا السياق وغدًا سأذهب إلى الأردن للاجتماع مع الملك عبدالله الثاني ومناقشة الأوضاع في المنطقة أيضًا.



