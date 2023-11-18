متابعة عملية صرف الدقيق للمواطنين بمدن وقرى سيناء

تفقدت أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين والتجارة الداخلية شمال سيناء، وبرفقتها الأجهزة الرقابية بالمديرية، مبنى المطاحن بمدينة العريش لمتابعة تدفق صرف الدقيق للمدن والقرى بمراكز محافظة شمال سيناء بناء على تكليفات الدكتور على مصيلحي وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



تأتي الجولة على المطاحن فى إطار متابعات مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سينا، واتخاذ اللازم لوصول المقررات التموينية للمواطنين فر القرى والتجمعات بمراكز المحافظة.

معايرة أوزان :

حيث تم تم عمل معايرة لأوزان أجولة الدقيق والمعاينة الظاهرية للدقيق ، للتأكد من جوده المطحون من الاقماح ومدى توافر الأرصدة، التي تكفي احتياجات المواطنين في القرى.



كما تم التنبيه على المطاحن بسرعة شحن حصص الدقيق للإدارات الخارجية بمرامز المحافظة؛ نظرا لتوافر الكميات الكافيه من الدقيق.

