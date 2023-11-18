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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني: جيل منتخب مصر الحالي هو الأفضل في حال فوزنا بأمم أفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تصريحات خاصة أدلي بها لاعبي منتخب مصر لكرة القدم وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وذكر شوبير إن محمد النني قال في هذه التصريحات: “سنكون أفضل جيل في تاريخ منتخب مصر في حالة الفوز ببطولة أمم أفريقيا”.

وحقق منتخب مصر الأول الفوز بسداسية نظيفة على نظيره جيبوتي، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

مباراة منتخب مصر القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره سيراليون، غدا الأحد، الموافق 19 من نوفمبر الجاري، في ليبيريا على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

وستجمع المباراة بين مصر وسيراليون، الأحد المقبل، على ملعب الثاني، لحساب ثاني جولات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبفوز منتخب مصر على جيبوتي، تربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ3 نقاط، التي تضم كلا من إثيوبيا، وسيراليون، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وبوركينا فاسو.

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