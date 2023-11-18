اللواء نصر سالم: إسرائيل لم تحقق أي هدف عسكري من عدوانها على غزة

علق اللواء نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إسرائيل مستمرة في استهداف المستشفيات والعالم لا يتحرك لوقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف نصر سالم:" الجيش الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية فاشلة لأنهم لم يحققو ا أي هدف عسكري على الأرض في قطاع غزة ".

وتابع نصر سالم :" قتل الأبرياء وهدم واستهداف المستشفيات لا تعتبر أهدافا عسكرية ولا يوجد جيش في العالم يمارس مثل تلك الأفعال".

واكمل نصر سالم :" لا يمكن أن يستمر الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وسيأتي وقت ويحقق الشعب الفلسطيني النصر".