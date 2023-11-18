ويلز تتعادل مع أرمينيا في تصفيات أمم أوروبا 2024

تعادل منتخب ويلز مع مضيفه أرمينيا 1-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة لتصفيات كأس أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتقدم منتخب أرمينيا عن طريق لوكاس زيلاريان في الدقيقة 5، قبل أن يدرك منتخب ويلز التعادل بهدف عكسي سجله نايير تيكنزيان لاعب أرمينيا في الدقيقة 45+2.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب التركي الذي ضمن تأهله للنهائيات.

ويتفوق الفريق الويلزي بفارق نقطة واحدة فقط على منتخب كرواتيا صاحب المركز الثالث.

ويمكن للمنتخب الكرواتي انتزاع المركز الثاني في حال فوزه على لاتفيا في المواجهة التي ستقام بينهما في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب أرمينيا المركز الرابع (قبل الأخير) برصيد 8 نقاط.