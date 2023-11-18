عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يكشف لأول مرة عن أسم ناديه وأكاديميته في انجلترا

محمد النني
محمد النني

تحدث محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن فترة إصابته في أرسنال الإنجليزي ورحلته التدريبية وامتلاك نادي وذلك في حوار مع موقع ناديه.

وقال محمد النني عن مناسبة حصوله على مؤهلاته التدريبية:"لقد أنهيت رخصتي B العام الماضي، وهذه المرة أقوم بالحصول على رخصتي A الآن.

وأضاف النني في حوار مطول لموقع ناديه أرسنال الإنجليزي بشأن إنشاء مدرسة لكرة القدم:"نعم، هذا هو الشيء الرئيسي الذي حدث أثناء الإصابة لأنني عندما أصبت كنت أفكر أنه يجب علي القيام بشيء ما، لا أستطيع البقاء في المنزل دون فعل أي شيء، كنت أفكر في كيفية الحصول على شيء من هذا الوقت، إذا لم ألعب، يجب أن أفعل شيئًا لمساعدة حياتي، كنت أفكر في فتح مشروع تجاري أو أكاديمية لمساعدة الجيل الجديد وابني أيضًا لأنه في هذا العمر أيضًا، لقد تحدثت مع صديقي وقلت له إنني أريد أن أفعل شيئًا فقال: "لماذا لا؟" أنت لا تزال تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا قمت بفتح أكاديمية، يأتي إليك الناس ويريدون منك تدريبهم لأنك تتمتع بالخبرة، قلت نعم، لماذا لا؟".

وأوضح النني:"بدأت أتحدث مع أصدقائي وشريكي أيضًا، ثم افتتحنا أكاديمية أولاً، كان ذلك أمرًا جيدًا ثم فكرت في أنني بحاجة لفتح نادٍ بالنسبة لي، سيكون ذلك أمرًا جيدًا حقًا لمساعدة الأكاديمية على النمو ثم عندما تنتهي من الأكاديمية، يكون لديك الفريق الأول أيضًا، ونقوم الآن بإجراء تجارب للفريق الأول وسيكون لدينا فريق للفريق الأول يضم 25 لاعبًا من النخبة للانضمام إلى الدوري الموسم المقبل، سأقوم بالتدريب لمدة عام وسألعب في أندية البطولة، وربما مباريات ودية في الدوري الأول أو الدوري الثاني، وبعد ذلك سنرى ما إذا كانوا جيدين، إنه شيء مثير حقًا بالنسبة لي.

واكد النني:"يسمى النادي نادي النني في الوقت الحالي، ولكنني سأغيره بالتأكيد، أردت أن أسميه نادي النني لأنني أردت أن يعرفه الناس، الأشخاص الذين يريدون القدوم إلى ناديي، لأنني كنت أفكر "كيف يمكنني جذب الناس؟" ربما من خلال اسمي لأنني ألعب لآرسنال وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا كان للفريق اسم مختلف، فربما لن أحصل على نفس الاهتمام، لكن ربما قبل أن ننضم للدوري بالطبع سنغير الاسم".

وأضاف النني عن عما إذا كانت هذه هي خطوته الأولى في الإدارة:"نعم، أريد أن أصبح مدربا في الواقع! سأكون المالك وليس المدرب! لكن لدي مدربين جيدين أيضًا، وسنرى".

محمد النني النني ارسنال الانجليزي محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي أرسنال نادي النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب| اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة بدون طعام

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الجمعية العمومية للأهلي لـ مجلس الإدارة

علي فرج يتغلب على الإنجليزي مروان الشوربجي ويتأهل لنهائي بطولة سنغافورة للإسكواش

فيتوريا قبل لقاء سيراليون: لاعبو منتخب مصر جاهزون وهدفنا التأهل للمونديال

محمد النني: تجديد عقدي مع أرسنال أسعد أيام حياتي

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026|منتخب مصر بالتيشيرت الأحمر وسيراليون بالأزرق بمباراة الغد

محمد النني يروي تفاصيل إصابته بالرباط الصليبي وغيابه 9 أشهر

محمد النني: إصابتي جعلتني أقوى وأحب كرة القدم

محمد صلاح يسعى للثأر من سيراليون غدا في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026

ترشيحاتنا

دبلوماسيون غربيون يحذرون: غزة بحاجة للوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية

مفتعلة| مسئول بـ الزراعة يعلن مفاجأة عن أزمة السكر .. فيديو

بعد ارتفاع الأسعار.. عضو اللجنة العليا للزيوت يوجه نداءً عاجلاً لـ المواطنين|فيديو

تعطيل الدراسة في مطروح غدا لسوء الأحوال الجوية

استقبلنا 151 طائرة.. محافظ شمال سيناء: عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة 1089

ليس رسميا.. أول تعليق من مدرب الاتحاد السعودي الأرجنتيني جالاردو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

مكونان فقط | علاج سحري لحل مشاكل تساقط الشعر

فيديو

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

تفاصيل وقف 11 دولة أوروبية فيزا شجن.. فيديوجراف

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ