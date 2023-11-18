محمد النني يكشف لأول مرة عن أسم ناديه وأكاديميته في انجلترا

تحدث محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي عن فترة إصابته في أرسنال الإنجليزي ورحلته التدريبية وامتلاك نادي وذلك في حوار مع موقع ناديه.

وقال محمد النني عن مناسبة حصوله على مؤهلاته التدريبية:"لقد أنهيت رخصتي B العام الماضي، وهذه المرة أقوم بالحصول على رخصتي A الآن.

وأضاف النني في حوار مطول لموقع ناديه أرسنال الإنجليزي بشأن إنشاء مدرسة لكرة القدم:"نعم، هذا هو الشيء الرئيسي الذي حدث أثناء الإصابة لأنني عندما أصبت كنت أفكر أنه يجب علي القيام بشيء ما، لا أستطيع البقاء في المنزل دون فعل أي شيء، كنت أفكر في كيفية الحصول على شيء من هذا الوقت، إذا لم ألعب، يجب أن أفعل شيئًا لمساعدة حياتي، كنت أفكر في فتح مشروع تجاري أو أكاديمية لمساعدة الجيل الجديد وابني أيضًا لأنه في هذا العمر أيضًا، لقد تحدثت مع صديقي وقلت له إنني أريد أن أفعل شيئًا فقال: "لماذا لا؟" أنت لا تزال تلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا قمت بفتح أكاديمية، يأتي إليك الناس ويريدون منك تدريبهم لأنك تتمتع بالخبرة، قلت نعم، لماذا لا؟".

وأوضح النني:"بدأت أتحدث مع أصدقائي وشريكي أيضًا، ثم افتتحنا أكاديمية أولاً، كان ذلك أمرًا جيدًا ثم فكرت في أنني بحاجة لفتح نادٍ بالنسبة لي، سيكون ذلك أمرًا جيدًا حقًا لمساعدة الأكاديمية على النمو ثم عندما تنتهي من الأكاديمية، يكون لديك الفريق الأول أيضًا، ونقوم الآن بإجراء تجارب للفريق الأول وسيكون لدينا فريق للفريق الأول يضم 25 لاعبًا من النخبة للانضمام إلى الدوري الموسم المقبل، سأقوم بالتدريب لمدة عام وسألعب في أندية البطولة، وربما مباريات ودية في الدوري الأول أو الدوري الثاني، وبعد ذلك سنرى ما إذا كانوا جيدين، إنه شيء مثير حقًا بالنسبة لي.

واكد النني:"يسمى النادي نادي النني في الوقت الحالي، ولكنني سأغيره بالتأكيد، أردت أن أسميه نادي النني لأنني أردت أن يعرفه الناس، الأشخاص الذين يريدون القدوم إلى ناديي، لأنني كنت أفكر "كيف يمكنني جذب الناس؟" ربما من خلال اسمي لأنني ألعب لآرسنال وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا كان للفريق اسم مختلف، فربما لن أحصل على نفس الاهتمام، لكن ربما قبل أن ننضم للدوري بالطبع سنغير الاسم".

وأضاف النني عن عما إذا كانت هذه هي خطوته الأولى في الإدارة:"نعم، أريد أن أصبح مدربا في الواقع! سأكون المالك وليس المدرب! لكن لدي مدربين جيدين أيضًا، وسنرى".