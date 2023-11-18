محافظ الغربية يهنئ الرئيس التنفيذي الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للمهندس أحمد شاكر، اليوم السبت؛ بمناسبة صدور قرار من الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن.



وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة للمهندس أحمد شاكر تقديرا لمجهوداته المبذولة في خدمة قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال فترة توليه المسؤولية معربا عن سعادته البالغة لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أهدى شاكر درع شركة مصر للغزل والنسيج لمحافظ الغربية تقديرا لمجهوداته الدائمة في دعم شركة مصر للغزل والنسيج وحرصه على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بالشركة فضلا عن إقامة العديد من الفاعليات التي تخدم عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

وأعرب عن سعادته البالغة بتهنئة المحافظ له، مؤكدا عمق العلاقات بينهما، ومثمنا لجهود المحافظ في تذليل كافة العقبات أمام شركة وعمال مصر للغزل والنسيج وخدمة صناعة الغزل والنسيج بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بتكليف المهندس أحمد شاكر رئيسا تنفيذيا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد مصطفى مستشارا لشؤون مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

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