عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس التنفيذي الجديد للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة للمهندس أحمد شاكر، اليوم السبت؛ بمناسبة صدور قرار من الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن.

txt

رئيس العامة لتعليم الكبار يشارك في احتفالية جامعة طنطا


وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة للمهندس أحمد شاكر تقديرا لمجهوداته المبذولة في خدمة قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال فترة توليه المسؤولية معربا عن سعادته البالغة لتوليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

كما أهدى شاكر درع شركة مصر للغزل والنسيج لمحافظ الغربية تقديرا لمجهوداته الدائمة في دعم شركة مصر للغزل والنسيج وحرصه على المتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بالشركة فضلا عن إقامة العديد من الفاعليات التي تخدم عمال شركة مصر للغزل والنسيج.

وأعرب عن سعادته البالغة بتهنئة المحافظ له، مؤكدا عمق العلاقات بينهما، ومثمنا لجهود المحافظ في تذليل كافة العقبات أمام شركة وعمال مصر للغزل والنسيج وخدمة صناعة الغزل والنسيج بالمحافظة.

غدا.. انطلاق فعاليات المنتدى البيئي الدولي السادس لجامعة طنطا

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج بتكليف المهندس أحمد شاكر رئيسا تنفيذيا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد مصطفى مستشارا لشؤون مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

IMG-20231118-WA0070
IMG-20231118-WA0070
IMG-20231118-WA0071
IMG-20231118-WA0071
IMG-20231118-WA0068
IMG-20231118-WA0068
IMG-20231118-WA0069
IMG-20231118-WA0069
الدكتور محمود عصمت الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي العامة لتعليم الكبار الشركة القابضة للغزل والنسيج الشركة القابضة الع القابضة للقطن والغزل والنسيج القابضة للقطن القابضة للغزل والنسيج المتابعة المستمرة المهندس المستمر المسؤولية القابضة للقطن والغزل المهن المستمرة المنتدى البيئي الغزل والنسيج والملابس الغزل والنسيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.. صور

ترشيحاتنا

مسؤولون إسرائيليون يكشفون عن تطورات بشأن مفاوضات الأسرى مع حماس

عندي أسئلة للحكومة متزعلش حد .. رسالة من لميس الحديدي على الهواء

الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب المجازر الوحشية ضد الأطفال والمدنيين بقطاع غزة

مواقع ومجمعات عسكرية.. جيش الاحتلال يدمر أهدافًا لحزب الله داخل لبنان

بايدن: الشعب الفلسطيني يستحق دولة خاصة به ومستقبلاً خالياً من حماس

جايلكوا بدموع إمبارح .. لايف مفاجئ لجمهور إليسا مع نجم شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ