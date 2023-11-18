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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي: مجازر الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت المستشفيات ووصلت إلى لمدارس برعاية دولية

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه في اليوم الثالث والأربعين منذ بدء العدوان على غزة، دخل الوقود  لأول مرة إلى قطاع غزة، بعد ضغوط مصرية على كافة الأطراف.

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ولفتت الحديدي  عبر  برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  على شاشة  ON: إلى أنه بينما تجتاح التظاهرات أنحاء العالم   احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة  ولأول مرة  يعترف نتنياهو بأن تل أبيب تتعرض لضغوط دولية وأمريكية لإيقاف الحرب   إلا أنه  يأبى  إلا بعد تحرير ما يقول إنهم أسرى إسرائيل لدى حماس.

وأوضحت الحديدي  أن مجازر  الاحتلال لم تعد قاصرة على المستشفيات بل وصلت للمدارس  مثل الفاخورة وتل الزعتر.

وأتمت: أعداد الشهداء زادت عن 12 ألفا، وتواصل إسرائيل حربها ومجازرها برعاية دولية، هذه هي الحقيقة، ليست حرب إسرائيلية فقط، بل حرب إسرائيلية برعاية دولية ".

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