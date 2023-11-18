بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين.. بايدن يهدد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإصدار حظر على التأشيرات ضد المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

جاء هذا التهديد، في مقال افتتاحي لـ بايدن، في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، والذي يسعى إلى حشد الدعم لسياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحربين في غزة وأوكرانيا.

وكتب بايدن: “لقد كنت أؤكد مع قادة إسرائيل أن العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، وأن أولئك الذين يرتكبون أعمال العنف يجب أن يحاسبوا”.

وأضاف أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات خاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".

وكشف بايدن عن لقائه قبل أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في نيويورك.

وأشار إلى أن الموضوع الرئيسي بينهما، تضمن مجموعة من الالتزامات الجوهرية التي من شأنها أن تساعد إسرائيل والأراضي الفلسطينية على الاندماج بشكل أفضل في الشرق الأوسط الكبير.

وادعى بايدن، في مقاله، أن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحماس، يأملان في انهيار الاستقرار والتكامل الإقليميين على نطاق أوسع، والاستفادة من الفوضى التي قد تترتب على ذلك.

وشدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك؛ من أجل مصالح أمنها القومي، ومن أجل خير العالم أجمع.