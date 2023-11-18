مجلس الوزراء: الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر "عابرة"

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، إن تعميق الصناعة الوطنية ودخول المكون المحلي في الكثير من الصناعات يقع على أولوية أجندة الدولة المصرية بشكل قوي خلال الفترة الأخيرة.

وتابع "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الصناعة هي الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وضمان عدم تكرار هذه الأزمة مرة أخرى، وهذا لن يحدث إلا من خلال استبدال الإستيراد بالإنتاج المحلي.

أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الجولة التفقدية التي قام بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور شهدت الإطلاع على الكثير من الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الصناعة، وهذه رسالة واضحة لمن يتحدث على أن القاهرة ليست بيئة آمنة للإستثمار، فهناك شركات كبرى عالمية تستثمر في مصر.



أوضح أن هناك الكثير من الشركات الاجنبية ترغب في التوسع في مصر، ولم تكتفي بما هو مقام من مشاريع، خاصة أن هذه الشركات ترى القاهرة مركز إقليمي للإنتاج والتصدير لإفريقيا والشرق الأوسط.



ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي عابرة ، لأنها جاءت بسبب الصدمات الخارجية مثل أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه الازمات تؤثر على الدول النامية، ومصر من هذه الدول بكل تأكيد.