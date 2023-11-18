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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السنغال تضرب جنوب السودان برباعية في تصفيات المونديال

منتخب السنغال
منتخب السنغال

حقق منتخب السنغال فوزا عريضا على حساب ضيفه جنوب السودان بنتيجة 4-0، مساء اليوم السبت، على ملعب عبدولاي واد، في ختام الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم بابا ماتار سار في الدقيقة الأولى من صناعة ساديو ماني رجل المباراة، الذي خاض لقاءه المئوي مع منتخب بلاده، وسجل ساديو ماني هدفين في الدقيقتين 6 و56 من ضربة جزاء، بينما أحرز الهدف الرابع لامين كامارا.

ورفع منتخب السنغال رصيده بقيادة مديره الفني أليو سيسيه إلى 3 نقاط، متصدرا الترتيب بفارق الأهداف عن منتخب الكونغو الديمقراطية.

ويحتل منتخبا السودان وتوجو المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي منتخب موريتانيا بالمركز الخامس دون نقاط ثم جنوب السودان الأخير.

ويلتقي منتخب السودان غدا الأحد بضيفه الكونغو الديمقراطية، بينما يخرج المنتخب السنغالي لمواجهة توجو يوم الثلاثاء المقبل، ويستضيف جنوب السودان منافسه موريتانيا.

السنغال جنوب السودان ماني ساديو ماني منتخب السنغال أليو سيسيه الكونغو الديمقراطية

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