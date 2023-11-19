في اليوم العالمي للمرحاض.. أمراض خطيرة تصيبك بسببه| تفاصيل

يحتفي العالم اليوم في الـ 19 من نوفمبر باليوم العالمي للمرحاض، ويمكن أن يكون هناك الكثير من الحشرات الكامنة في الحمامات العامة، مثل المكورات العقدية، والمكورات العنقودية، وبكتيريا الإشريكية القولونية والشيغيلا ، وفيروس التهاب الكبد A، وفيروس نزلات البرد، والعديد من الكائنات الحية المنقولة جنسيًا.

ولكن إذا كان جهازك المناعي يتمتع بصحة جيدة، وإذا اتخذت تدابير صحية بسيطة مثل غسل اليدين ، فمن المفترض أن تكون قادرًا على التغلب على الأمراض.

بدلا من تنظيف المرحاض بيدك العارية، استخدم جوانتي

بعد غسل يديك، استخدم منشفة ورقية لإغلاق الصنبور وفتح الباب أثناء خروجك، لتجنب التلوث،.

كلما أمكن، استخدم حجرة مرحاض تحتوي على ورق تواليت مغطى بالكامل تقريبًا بحامل معدني أو بلاستيكي، والذي سيحمي من تناثر الماء والجراثيم.

استخدم مجففات الأيدي بالهواء الساخن بعناية، لكي تشعر بالهواء الساخن، قد تضطر إلى الاقتراب كثيرًا من فتحات التهوية. ومع ذلك، لا تدع يديك تلمس سطح الفتحات، وإلا فسوف تتعرض لخطر التلوث